شكرا لقرائتكم ابن خال الأسد يظهر بفيديو ثالث يكشف تفاصيل مفاوضاته مع النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، عن تفاصيل مفاوضاته مع النظام السوري، معتذرا من أهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكدا استمرار اعتقالهم دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وجدد مخلوف، خلال مقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته على "فيسبوك" تحت عنوان: "إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين"، جدد تحذيره من انهيار شركة "سيرياتيل" للاتصالات، محذرا من كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري.

كما كشف عن استقالة أخيه، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل"، بعد رفضه التوقيع على عقود تصب في خدمة من وصفهم مخلوف بأثرياء الحرب.