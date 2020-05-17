بعد أيام من تصريحاته ضد بومبيو وإدارة ترامب.. الشرطة الإسرائيلية تعثر على جثة السفير الصيني قرب تل أبيب

- شريف الجنيدي

عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل "دو في" في منزله في هرتسليا بالقرب من تل أبيب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الشرطة الإسرائيلة وجدت السفير ميتاً فوق سريره بمنزله، مشيرة إلى أنه لم يتم معرفة سبب الوفاة حتى الآن.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن صحة التقارير التي أفادت بالعثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل، دو في، ميتاً داخل منزله بالقرب من تل أبيب.

وقالت الوزارة، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السفارة الصينية في إسرائيل قالت إنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر طبية قولها إن "وفاته تبدو طبيعية".

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وقبل أيام، اندلعت حبر تصريحات بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، والسفير الصيني لدى إسرائيل دو في، بشأن أزمة فيروس كورونا، بجانب الاستثمار في إسرائيل.

وقال بومبيو، في مقابلة مع الإذاعة العبرية، إن الولايات المتحدة تخشى الاستثمار الصيني في جميع أنحاء العالم.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، حيث صرح بأن "هناك مخاطر حقيقية في التعاون مع الصين، وأنها تُعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر".

ورد السفير الصيني لدى إسرائيل على تصريحات بومبيو من خلال مقالة نشرها في الصحف الإسرائيلية، حيث قال: "في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطراً أمنياً، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟".

وعن الاتهامات الأمريكية للصين بشأن إخفاء مخاطر تفشي فيروس كورونا، قال السفير الصيني: "لم تقم الصين بتأخير وإخفاء الإعلان عن تفشي فيروس كورونا على أراضيها. لقد تصرفنا بشفافية كاملة".

وأضاف: "يعرف أصدقاؤنا اليهود جيداً، من تجارب الماضي، أنهم (الأمريكيون) يبحثون دائمًا خلال الأوبئة عن مؤامرات وكبش فداء".

وتابع السفير: "لسنا مسئولين عن التفشي الحالي والوضع البائس في أمريكا مع هذا الفيروس، إنه فشل القيادة والسلوك".