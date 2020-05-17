الخليل استقبل حسن: مستشفى حاصبيا يحتاج إلى عناية ودراية من وزارة الصحة

أكد النائب ​أنور الخليل​ أن "​مستشفى​ حاصبيا يحتاج إلى عناية ودراية من ​وزارة الصحة​ ،هو مستشفى المواجهة،مستشفى المقاومين الذين يحق لهم أن ينالوا اهتمام و رعاية ​الدولة​ ".

وفي كلمة له خلال استقباله ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بحضور عدد من الفعاليات الدينية والسياسية و​البلدية​ والإجتماعية، أشاد الخليل بنشاط وزير الصحة الإستثنائي وجهوده الكبيرة في مواجهة اللبنانيين مع أزمة ​كورونا​ قائلا:"هذا اليوم مبارك بتشريفكم في هذا الشهر الفضيل ،وإننا ندعو الله ان يمن علينا بالعقل والصحةوالحكمة والترفع عن المصالح والغايات الفئوية الصغيرة للمواجهة وأنتم معالي الوزير قدوة في الوطنية والسهر على البر بعهد الدولة لخدمة الناس في مؤسساتها".

كما شكر الوزيرحسن للخليل حسن إستقباله ووعد بالعمل دائما لخدمة الناس والمتابعة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.