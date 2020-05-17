وهاب: الإعتداء عبر القضاء على الناس يوصل الى الخراب

اشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "كم هو رائع كلام ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ عن أنسنة ​القضاء​، فالقاضي إنسان وليس جلادا، وكم نفتقد لقضاة شجعان يتهمون المذنب، ولكن لديهم الشجاعة لينصفوا البريء. لأن الإعتداء عبر القضاء على الناس يوصل الى الخراب".

وفي وقت سابق، لفت الراعي الى أنه "كم يؤلمنا فقدان وجه الأنسنة عندنا في ​لبنان​، وأودّ أن أذكر بنوعٍ خاصّ ممارسة بعض ​القضاة​ الذين يقضون مِن مِنظارٍ سياسيٍّ أو انتقاميٍّ أو كيديٍّ، من دون أيّ اعتبار لكرامة الأشخاص وصِيتهم ومكانتهم ومستقبلهم. من أين هذه الممارسة الدَّخيلة: اتِّهامٌ وتوقيف في آن من دون سماع المتَّهم؟ أو فبركة ملفَّات مع أمرٍ بالتَّوقيف؟ هل تحوَّلَ نظامُنا من ديموقراطيٍّ يؤمِّن للمواطن كلَّ حقوقه المدنيَّة والقانونيَّة إلى نظامٍ بوليسيّ، ديكتاتوريّ يطيح بالمبدأ الأوَّل في حياة كل أمَّة: "​العدل​ أساس الملك!؟" وما هذا الإفراط بالسُّلطة القضائيَّة، وبخاصَّة إذا علت؟ إلى من يشتكي المواطن المظلوم؟ هل إلى زعيمه السياسيّ ليحميه؟ وإذا لم تكن له مرجعيَّة سياسيَّة، أيبقى ضحيَّة الظلم موقوفًا صامتًا، صاغرًا؟ وماذا يعني هذا القضاء الاتنتقائي؟ ثم أين أصبحت التَّعيينات القضائيَّة التي كنّا ننتظر معها بزوغ فجرٍ جديدٍ يحمل إلينا قضاة منزَّهين، أحرارًا، متَّزنين، وغير مرتهنين لأشخاص او لاحزاب".