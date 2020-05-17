بلدية صور: نتائج فحوص ال pcr ل 300 شخص أتت سلبية

أعلنت ​بلدية صور​ أن فحوص ال pcr التي أجرتها على 300 شخص على مدى 5 أيام، بالتعاون مع ​الكتيبة الإيطالية​ في "​اليونيفيل​" وفريق المشرق الطبي، جاءت سلبية.

وفي وقت سابق، أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح له أنه "لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى ​الحياة​ الطبيعية الا بمرحلة انتقالية التي نعيشها حاليا"، معتبرًا أنه "خلال الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية ​المستشفيات الحكومية​ وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على اعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا بإستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق".

وشدد حسن على أنه "اذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على ​فيروس كورونا​ فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج وصولا الى الحياة الطبيعية".