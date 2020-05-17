الصحة الإسبانية: تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية عن "تسجيل 421 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 231350".

هذا وفرضت ​الحكومة الإسبانية​ إجراءات جديدة في المطارات والمراكز الحدودية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسط تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إذ يتم قياس درجة حرارة المسافرين، ويوضع الواصلون قيد الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين. لكن هذا الإجراء لا يشمل سائقي ​الشاحنات​ والعاملين عبر الحدود. واتخذت دول أوروبية أخرى إجراءات مشابهة، بينما تعمل دول أخرى على فتح حدودها تدريجيا.