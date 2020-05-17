شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب يتفقد انتظام سير الإجراءات الاحترازية قبل بدء الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب، منذ صباح اليوم الأحد، الإجراءات الإحترازية التى يتخذها البرلمان ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لحماية كافة المترردين عليه، من النواب والمحررين البرلمانيين والموظفين، وذلك قبل بداية الجلسة العامه للبرلمان اليوم، وقام المستشار محمود فوزي الأمين العام بالمرور على البوابات الرئيسية بالمجلس الخاصة بدخول الأعضاء ومنها بوابة 7 وبوابة 4 وبوابة 5 ايضا للتأكد من إرتداء جميع المترددين على البرلمان من إرتداء الكمامه .

كما حرص الأمين العام تفقد للمركز الصحفي للتأكد من إرتداء جميع المحررين البرلمانين للكمامة وإستخدام المطهرات التى يقوم البرلمان بتوزيعها على جميع المترردين على مجلس النواب طبقا لللإجراءات الإحترازية التى يتخذها البرلمان منذ بداية الأزمة .

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي تبدأ اليوم الأحد، مناقشة 4 مشروعات قوانين في ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة، علاوة عن أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 1958 في شأن الأحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، و8 اتفاقيات، ونظر 28 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، و62 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج وعزلها بمستشفي القصر العيني.