عددهم 440 شخصا.. وفيات المغاربة بسبب “كورونا” في الخارج أكثر من المغرب

أكدت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن عدد وفيات المهاجرين المغاربة بالعديد من الدول أكثر من عدد الوفيات المسجلة بالمغرب.

وشدد المصدر ذاته على كون عدد الوفيات في صفوف المهاجرين المغاربة بلغ 440 حالة وفاة، وفق ما أكدته نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.

وشدد المصدر ذاته على كون تصريح الوزيرة جاء على هامش اجتماع لجنة وزارية مكلفة بتتبع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا في السياق ذاته، استنادا إلى مصدر من وزارة الخارجية، أن الموتى المغاربة دفنوا في الخارج بسبب إغلاق الحدود المغربية منذ 17 مارس الماضي كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المصدر نفسه أن اجتماع أمس الجمعة، برئاسة الوافي، خصص لوضع مسودة خطة عاجلة أعدتها الحكومة المغربية لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعانون من صعوبات مرتبطة بالتداعيات السلبية لانتشار الجائحة.