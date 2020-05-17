طقس الأحد.. سحب غير مستقرة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تتشكل سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية .
وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق .
وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى ، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 05 و10 درجات بالشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس ، وما بين 09 و13 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية ، ومابين 14 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الريف والأطلس ، وما بين 16 و20 درجة بالشرق ، وما بين 20 و27 درجة بالشمال والوسط والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 26 و30 درجة شمال الأقاليم الجنوبية وداخل سوس والجنوب الشرقي ، وما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب .
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
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