طقس الأحد.. سحب غير مستقرة مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تتشكل سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية .

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق .

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى ، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 05 و10 درجات بالشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس ، وما بين 09 و13 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية ، ومابين 14 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الريف والأطلس ، وما بين 16 و20 درجة بالشرق ، وما بين 20 و27 درجة بالشمال والوسط والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 26 و30 درجة شمال الأقاليم الجنوبية وداخل سوس والجنوب الشرقي ، وما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.