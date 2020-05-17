القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب برشلونة الإسباني قد يسهل إتمام صفقة البوسني، ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.
وتتجه النية داخل الناديين لإتمام صفقة تبادلية كبرى، في ظل اهتمام برشلونة ببيانيتش، ورغبة يوفنتوس في آرثر ميلو.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن نيلسون سيميدو، لاعب البلوغرانا، دخل دائرة اهتمامات السيدة العجوز، حيث حظي بإعجاب المدرب ماوريسيو ساري.
ويرى فيه المدير الفني لليوفي، الحل الأمثل لعلاج مشكلة الجبهة اليمنى، التي لم يقدم فيها سواء دانيلو أو دي تشيليو الأداء المنتظر، ما أدى للاعتماد بشكل اضطراري على كوادرادو.
وكان سيميدو قد أوقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022، وبالتالي يرى البارسا أن هذا الصيف هو الفرصة الأمثل لبيعه.
ويتمتع خورخي مينديز، وكيل سيميدو، بعلاقات طيبة مع مسؤولي يوفنتوس، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة، في انتقال اللاعب البرتغالي إلى مدينة تورينو، وفقا لـ"موندو ديبورتيفو".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب برشلونة يحظى باهتمام يوفنتوس مقابل بيانيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.