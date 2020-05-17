مانشستر سيتي يسعى لتمديد عقد أحد نجومه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي بصدد تمديد عقد نجمه الإسباني، ديفيد سيلفا، وذلك بعدما بات متوقعا، أن يُستكمل الموسم في وقت متأخر، إثر فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء كورونا.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنه كان من المفترض، أن ينهي سيلفا مسيرة ناجحة دامت 10 أعوام برفقة مانشستر سيتي، مع نهاية عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وذلك في ظل رغبة ناديه السابق فالنسيا الإسباني، وكذلك إنتر ميامي الأميركي، المملوك لديفيد بيكهام، في الحصول على خدماته.
ورغم أن مانشستر سيتي لم يجر محادثات رسمية بشأن التمديد، حتى الآن، ذكرت "ميرور" أن اللاعب الإسباني قد يؤجل موعد رحيله عن الفريق، لفترة قصيرة، من أجل استكمال الموسم الجاري.
وما زال السيتي ينافس في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الدوري الممتاز.
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