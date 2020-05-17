الصحة الفلسطينية: إغلاق بيت أولا بالكامل بعد إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، في ساعات متأخرة من ليل السبت، إغلاق بلدة بيت أولا قضاء محافظة الخليل، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابة في البلدة.

وقال البكري، إنه تقرر إغلاق بلدة بيت أولا بالكامل ومنع الحركة وإغلاق جميع المحلات حتى إشعار آخر لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 555 إصابة، وعدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة إلى 106 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و41 في بقية المحافظات الشمالية الضفة الغربية، و4 حالات في المحافظات الجنوبية قطاع غزة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت، مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني من بيت أولا كان يعمل في أراضي الـ48.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي، أن طواقم الطب الوقائي تجري حالياً عملية حصر لمخالطي المصاب، والذي عاد قبل 3 أيام من داخل أراضي الـ48، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السلامة والوقاية.

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وأشارت إلى أن دائرة مخالطة المصاب واسعة، مناشدة جمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والالتزام بالحجر المنزلي للعمال، لحماية عائلاتهم وأبناء شعبهم والحيلولة دون انتشار الفيروس.

وفي سياق إجراءات الوقاية، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء السبت، أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020.

وعليه تغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا المخابز والصيدليات، أما يوم الثلاثاء 26/5/2020، فستعقد جلسة تقييم ووضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الإجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.