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مصرع وإصابة 26 في حادث سير بالصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 مايو 2020

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، مصرع 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة على طريق سريع بجنوب غربي البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الشرطة المحلية قولها إن 3 أشخاص من بين المصابين حالتهم حرجة نتيجة للحادث الذي وقع مساء السبت على طريق رئيسى يربط مدينة شيشانج مع تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.

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ومن بين 36 شخصا كانوا على متن الحافلة، لقي اثنان حتفهما على الفور وتوفي 4 بعد نقلهم إلى المستشفى، ومازال جميع المصابين الـ20 يخضعون للعلاج.

 

وبدأت السلطات التحقيق في أسباب الحادث.

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