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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 26 في حادث سير بالصين والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
أعلنت السلطات الصينية، الأحد، مصرع 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة على طريق سريع بجنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن الشرطة المحلية قولها إن 3 أشخاص من بين المصابين حالتهم حرجة نتيجة للحادث الذي وقع مساء السبت على طريق رئيسى يربط مدينة شيشانج مع تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.
ومن بين 36 شخصا كانوا على متن الحافلة، لقي اثنان حتفهما على الفور وتوفي 4 بعد نقلهم إلى المستشفى، ومازال جميع المصابين الـ20 يخضعون للعلاج.
وبدأت السلطات التحقيق في أسباب الحادث.
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