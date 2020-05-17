شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 17/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر بمأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.