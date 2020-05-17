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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، 17/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:
صنعاء
الدولار
599شراء
600 بيع
السعودي
158 شراء
158.15 بيع
عدن
الدولار
704شراء
708 بيع
السعودي
185شراء
186 بيع
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