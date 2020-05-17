شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، 17/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 599شراء 600 بيع السعودي 158 شراء 158.15 بيع Advertisements عدن الدولار 704شراء 708 بيع السعودي 185شراء 186 بيع

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