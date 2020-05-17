اخبار العالم

آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد، 17/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

599شراء

 

 600 بيع

 

 

 

السعودي

 

158 شراء

 

 158.15 بيع

Advertisements

 

 

 

عدن

 

الدولار

 

704شراء

 

 708 بيع

 

 

 

السعودي

 

185شراء

 

 186 بيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا