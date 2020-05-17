شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 17/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن مواقع تمركز المليشيا في جبهة قانية، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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