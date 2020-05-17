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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 17/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن مواقع تمركز المليشيا في جبهة قانية، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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