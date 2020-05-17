اخبار العالم

التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 17/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقالت مصادر عسكرية إن مواقع تمركز المليشيا في جبهة قانية، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

Advertisements

 

وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا