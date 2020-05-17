- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب بفتح الحدود مع بولندا والتشيك والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
طالبت ألمانيا، كلا من بولندا والتشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية هايكو ماس، في تصريحات أدلى بها السبت، بعد اجتماع مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن في نقطة عبور حدودية بين مدينتي بيرل وشنجن.
583 إصابة بكورونا في ألمانيا.. وأول حالة وفاة بنيبال
ومنذ أيام يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فتح الحدود الداخلية لدوله واستئناف التنقل.
لكن التكتل الأوروبي أوصى باستمرار إغلاق حدود أوروبا الخارجية أمام معظم المسافرين حتى منتصف يونيو/ حزيران على الأقل، لتجنب موجة ثانية من إصابات جائحة فيروس كورونا.
وقال ماس: "سنرفع القيود على الحدود مع الدنمارك في الأيام القليلة المقبلة، ومن 15 يونيو/حزيران لن يكون هناك المزيد من القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا".
وأضاف"آمل أن يتم أيضا في القريب العاجل رفع القيود الحدودية التي يطبقها حاليا أصدقاؤنا البولنديون والتشيك".
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تطالب بفتح الحدود مع بولندا والتشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.