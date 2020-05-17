خبير عسكري: الجيش الليبي انتصر على قوى الإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر

الأحد 17 مايو 2020

شدد خبير عسكري، على أن الجيش الوطني الليبي، انتصر على قوى الشر والظلم والإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر.



وقال الخبير العسكري الليبي العميد شرف الدين العلواني، إن الجيش الليبي منذ "ثورة الكرامة" حقق ملحمة تاريخية.

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وأوضح في تصريح بثه موقع "العين الإخبارية" أن :" تركيا كانت تسعى لزعزعة الاستقرار على الحدود الغربية لمصر من خلال دعم الإرهابيين في درنة، وهو ما أفشله الجيش الليبي حيث تكللت تلك الجهود بالقبض علي الإرهابي الخائن هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مصر مؤخراً".

وذكر، أن الجيش الليبي أعاد تنظيم أركان القوات المسلحة لتستوعب المجندين الجدد وأنشأ مراكز التدريب والكليات العسكرية وشّكل هيئات وإدارات التسليح والإمداد والتموين ومختلف الأسلحة.

وتابع أن الجيش الليبي الذي تكونت نواته الحديثة بـ"ثورة الكرامة" حصل على الدعم الكامل من كافة شباب وقبائل