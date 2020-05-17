برلماني: تركيا وقطر يتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا

الأحد 17 مايو 2020

اعتبر برلماني ليبي، أن تركيا وقطر يتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا، حيث حاولتا توطين الإرهابيين في هذا البلد عبر تنظيم الإخوان.



وقال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي منذ 6 أعوام كانت لمحاربة الإرهاب المدعوم دوليا وبخاصة من قبل دولتي تركيا وقطر.

وأشار في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" إلى أن "تركيا التي وصفها بـ" المعتدية" ساعدت التنظيمات الإرهابية وبينها تنظيم الإخوان على السيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وقامت بتزويد مليشيا حكومة الوفاق بالطيران المسير والمرتزقة.

وتابع:" زاد الأمر إلى أن أصبحت تركيا تتدخل بشكل فج ومباشر في أمور ليبيا وتنفذ مخطط رئيسها أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية المزعومة على أراضينا".

Advertisements

وشدد على أن "ثورة الكرامة" لاقت منذ يومها الأول الدعم الشعبي من القبائل الليبية وذلك بالمال والمتطوعين وذلك لتطهير البلاد من الإرهاب الذي قتل المدنيين والسياسيين والصحفيين ورجال الأمن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية حصلت على شرعية مجلس النواب الليبي المنتخب من كل الليبيين في بداية صدور قانون "تأسيس القيادة العامة" وتعيين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.

ونوه العباني إلى أن عملية الكرامة نجحت في إعادة بناء الجيش الليبي وتفعيله وقت الحرب، وإعادة الكليات العسكرية والمعاهد ومراكز تدريب الأفراد إلى أن أصبح الجيش يحتل المركز التاسع في مستوى أفريقيا.

وألمح إلى أن ثورة الكرامة لم تكن ثورة لإقليم أو مكان واحد بل ثورة لتمكين المدنييين في كل أنحاء ليبيا من حكم بلدهم.

وقال إن قبول الجيش الليبي للتفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد يعد تتويجا لجهود الشعب والجيش في محاربة الإرهاب وصولا إلى تحقيق حلم الدولة المدنية بعيدا عن سيطرة المليشيات المسلحة