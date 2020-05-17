حقوقي: الجيش الليبي قضى على أطماع تركيا وقطر

الأحد 17 مايو 2020

اعتبر حقوقي ليبي، أن الجيش الليبي تمكن من القضاء على أطماع تركيا وقطر.



وقال الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي إن الجيش الليبي تمكن من إعادة الحق الأصيل لليبيين في الأمن والاستقرار، وقضى على أطماع تركيا الاستعمارية وهزيمة الإرهابيين ومحاصرتهم في منطقة ضيقة غرب البلاد.

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وتابع وفق موقع "العين الإخبارية"، أن" تركيا وقطر كانتا أكبر داعمتين للإرهاب في شرقي البلاد وتدخلهما الآن كمحاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي في معقله الأخير قبل القضاء عليه نهائيا".

وشدد اللافي على ضرورة رفع المجتمع الدولي حظر التسليح عن الجيش الليبي والاعتراف بجهوده في القضاء على الإرهاب وعدم مساواة الضباط النظاميين بالمطلوبين دوليا والمصنفين على قوائم الإرهاب الذين يدعمون حكومة فايز