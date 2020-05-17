شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في باكستان تتخطى 40 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان 40151، مع تسجيل 1352 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد. وبلغ إجمالي عدد المرضى المتعافين من الفيروس حتى الآن 11341، بينما حصيلة الوفيات بلغت 873 مع تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت باكستان قد أعلنت عن خطط لرفع كل القيود تقريبا المرتبطة بفيروس كورونا، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات.