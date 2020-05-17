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الصين تسجل انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا اليومية

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد في بيان إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634. وقالت لجنة الصحة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض في الصين انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.

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