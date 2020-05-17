آخر أرقام وفيات وإصابات كورونا حول العالم

وبحسب الإحصائية لجامعة، فقد بلغ عدد الوفيات في مختلف بلدان العالم 311 ألفا و824 شخصا، فيما تم تسجيل حوالي 4.6 مليون إصابة مؤكدة بالفايروس، وفقاً لـ"روسيا اليوم"

وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت وباء فيروس كورونا، قبل أيام، بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفايروس.



ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فايروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.