العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة داخل منزله

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، بأن السلطات عثرت على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي، ميتا داخل شقته بإحدى ضواحي تل أبيب. وأضافت الصحيفة، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث. جدير بالذكر أن دو وي يشغل منصب السفير الصيني في إسرائيل من شهر شباط من العام الحالي.

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