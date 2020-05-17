الجيش التركي يقصف عدة قرى بريف حلب شمالي سوريا

الخليج 365الأحد 2020/5/17 12:34 م بتوقيت أبوظبي
قصفت قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، صباح الأحد، عدة قرى في ريف حلب شمالي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدف أمس السبت، أيضاً سيارة تقل مدنيين بالقرب من قرية المكرن غرب رأس العين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
والخميس الماضي، قصفت القوات التركية أيضاً عدة قرى شمالي حلب، في الريف الشمالي، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، على عدة محاور.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي استهدف محور سد الشهباء بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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