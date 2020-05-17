جندي يقتل اثنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جندي في الجيش السوداني اثنين من المواطنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض في الخرطوم منذ منتصف الشهر الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق باسم القوات المسلحة في بيان إنه "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة توكتوك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.



وأضاف البيان: "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى "وفاضت روحهما".



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ووعد الناطق باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجندي الذي تم التحفظ عليه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال".

وسجل السودان منذ منتصف آذار/مارس حتى السبت 2289 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

ومع ارتفاع أعداد المصابين وكإجراء احترازي، فرضت السلطات السودانية منذ منتصف الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار كورونا.