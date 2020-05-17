العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتًا بمنزله

داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/17 11:30 ص بتوقيت أبوظبي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أنه عثر على السفير الصيني دي وي لدى إسرائيل ميتا في منزله بمدينة هرتسيليا قرب تل أبيب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه تم العثور على جثة السفير الصيني (58 عاما) في سريره صباح اليوم الأحد.
وأظهرت التحقيقات الأولية أنه لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير الصيني، وأن التقديرات تشير إلى أن الوفاة طبيعية.
وتقلد دي وي منصبه في شهر فبراير/ شباط الماضي، وسبق أن عمل سفيرا لبلاده بأوكرانيا في الفترة ما بين 2016 و 2019.
والسفير الصيني متزوج ولديه طفل ولكن عائلته لم تكن معه في إسرائيل.
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