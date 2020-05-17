انت الان تتابع الصين تعلن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد بأنها تلقت تقارير عن تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسي الصيني يوم أمس السبت. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن حالتين من الخمس حالات الجديدة وافدة من الخارج، بينما الثلاثة الأخرى انتقلت محليا. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة تتعلق بالمرض يوم أمس فى البر الرئيسي الصيني. Advertisements وحتى يوم أمس، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82947 حالة، من بينها 86 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، مع عشرة مرضى في حالة خطيرة، و78227 شخصا خرجوا بعد تعافيهم. وسجلت الصين ما إجماليه 4634 حالة وفاة بسبب المرض.

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