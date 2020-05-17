انت الان تتابع البرازيل تسجل 14919 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 14919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت إضافة إلى 816 حالة وفاة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البرازيل منذ بدء الجائحة 233142 بينما بلغ عدد الوفيات 15633.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 14919 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.