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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. عضو بالكونجرس الأمريكي يعلن تخليه عن ترشحه للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن عضو الكونجرس الأمريكي جاستن عماش، تخليه عن ترشحه للرئاسة، مرجعا قراره هذا إلى استحالة تنظيم حملات انتخابية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان الجمهوري السابق (40عاما) الذي استقال من الحزب عام 2019 احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن استعداده للترشح قبل أقل من ثلاثة أسابيع.
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" قال عماش:"بعد التفكير مليا، توصلت إلى أن الظروف غير مواتية لأنجح كمرشح للرئاسة هذا العام ولذا فلن أكون مرشحا".
وعن الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة، عدّد منها التباعد الاجتماعي والاستقطاب السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على جمع التبرعات.
وأضاف "ما زلت أعتقد أنه بإمكان مرشح من خارج الحزبين التقليديين أن يقدم رؤية عن حكومة قائمة على الحرية والعدالة وتحقيق اختراق إذا كانت البيئة مناسبة. لكن البيئة الحالية تفرض تحديات استثنائية".
وبصفته مستقلا في الكونجرس، صوّت عماش النائب عن ولاية ميتشيغن (شمال) لصالح عزل ترامب.
وانتُخب عماش- الفلسطيني الأصل- نائبا في 2010 وبات مستقلا منذ أن غادر حزبه في الصيف.
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