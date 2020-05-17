أمريكا تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى الساعة 6.30 بتوقيت جرينتش، صباح الأحد.



وأكدت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.8 مليون حالة، وأشارت إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب أكثر من 90 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 276 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة، وروسيا 272 ألف إصابة و2537 وفاة، والمملكة المتحدة 240 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 224 ألف إصابة و32 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و947 إصابة و4633 وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجهات توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.