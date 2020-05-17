تركيا تواصل جرائمها في شمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت قوات الجيش التركي والفصائل الموالية له، صباح الأحد، عدة قرى في ريف حلب شمالي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدف أمس السبت، أيضاً سيارة تقل مدنيين بالقرب من قرية المكرن غرب رأس العين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

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والخميس الماضي، قصفت القوات التركية أيضاً عدة قرى شمالي حلب، في الريف الشمالي، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية، على عدة محاور.

وتزامنت هذه الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي استهدف محور سد الشهباء بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.