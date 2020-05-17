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ألمانيا تطالب بفتح الحدود مع بولندا والتشيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

ألمانيا تطالب بفتح الحدود مع بولندا والتشيك

متابعات_ الخليج 365

طالبت ألمانيا، كلا من بولندا والتشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية.

 

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية هايكو ماس، في تصريحات أدلى بها السبت، بعد اجتماع مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن في نقطة عبور حدودية بين مدينتي بيرل وشنجن.

 

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ومنذ أيام يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فتح الحدود الداخلية لدوله واستئناف التنقل.

 

لكن التكتل الأوروبي أوصى باستمرار إغلاق حدود أوروبا الخارجية أمام معظم المسافرين حتى منتصف يونيو/ حزيران على الأقل، لتجنب موجة ثانية من إصابات جائحة فيروس .

 

وقال ماس: "سنرفع القيود على الحدود مع الدنمارك في الأيام القليلة المقبلة، ومن 15 يونيو/حزيران لن يكون هناك المزيد من القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا".

 

وأضاف"آمل أن يتم أيضا في القريب العاجل رفع القيود الحدودية التي يطبقها حاليا أصدقاؤنا البولنديون والتشيك".

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