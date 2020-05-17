- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: الجيش الليبي انتصر على قوى الإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
أنقرة الدوحة طرابلس - الخليج 365
شدد خبير عسكري، على أن الجيش الوطني الليبي، انتصر على قوى الشر والظلم والإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر.
وقال الخبير العسكري الليبي العميد شرف الدين العلواني، إن الجيش الليبي منذ "ثورة الكرامة" حقق ملحمة تاريخية.
وأوضح في تصريح بثه موقع "العين الإخبارية" أن :" تركيا كانت تسعى لزعزعة الاستقرار على الحدود الغربية لمصر من خلال دعم الإرهابيين في درنة، وهو ما أفشله الجيش الليبي حيث تكللت تلك الجهود بالقبض علي الإرهابي الخائن هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مصر مؤخراً".
وذكر، أن الجيش الليبي أعاد تنظيم أركان القوات المسلحة لتستوعب المجندين الجدد وأنشأ مراكز التدريب والكليات العسكرية وشّكل هيئات وإدارات التسليح والإمداد والتموين ومختلف الأسلحة.
وتابع أن الجيش الليبي الذي تكونت نواته الحديثة بـ"ثورة الكرامة" حصل على الدعم الكامل من كافة شباب وقبائل
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري: الجيش الليبي انتصر على قوى الإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.