- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 5186.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس لمقيم يبلغ من العمر 48 عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 22 حالة.
وأشارت إلى أن 1465 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.