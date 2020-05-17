"بوكو حرام" تقصف مدينة ديفا في النيجر بصاروخين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدف إرهابيون تابعون لجماعة بوكو حرام، السبت، مدينة ديفا كبرى مدن جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا، في ثالث هجوم خلال أسبوعين.



ولم تعلّق السلطات حتّى الآن على هذه الهجمات.

وقال آري مامان، وهو أحد سكّان ديفا التي تضمّ مئتي ألف نسمة، إنّ "عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية استهدفوا الفرقة العسكريّة الواقعة عند مدخل المدينة وجسر دوتشي، لكن من دون أن يتسبّب ذلك في وقوع إصابات".

وروى شاهد آخر يدعى بوكار لاوان، أنه "في حوالى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (04,00 بتوقيت جرينتش)، أطلقت بوكو حرام صاروخين من نيجيريا، سقط الأول قرب موقع الفرقة العسكرية من دون أن يتسبب في إصابات".

وأضاف أن "العسكريين ردّوا بتوجيه من طائرة استطلاع، بإطلاق 4 قذائف مدفعية على الأقل".

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وتابع أن "صاروخا سقط عند جسر دوتشي" غير البعيد عن المركز الحدودي العسكري النيجري.

من جهته، قال مراه مامادو عبدو الناشط في المجتمع المدني في ديفا، على صفحته على فيسبوك: "في وقت مبكر من صباح السبت استيقظت ديفا على دوي انفجارات قوية".

وأضاف أن "طائرة استطلاع حلقت فوق المدينة وقوات الدفاع والأمن اتخذت مواقع لتطويق المدينة بوحدات كبيرة".

ويبعد جسر دوتشي الذي يربط بين النيجر ونيجيريا على بعد نحو عشرة كيلومترات عن ديفا إلى الدنوب من المدينة.

وكانت معارك عنيفة وقعت في الثالث من مايو/أيار بين الجيش النيجري وإرهابيين من الجماعة الإسلامية لغرب أفريقيا المنشقة عن جماعة بوكو حرام.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في القطاع نفسه في التاسع من مايو/ أيار، حسب السلطات.