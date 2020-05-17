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العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة في منزله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة في منزله

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا، وفقا للبيان.

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وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت موقع الحادث وتحقق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقاً لروسيا اليوم.

 

يذكر أن الدبلوماسي البالغ من العمر 57 عاما تولى منصب سفير الصين لدى إسرائيل في فبراير الماضي.

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