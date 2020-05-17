ميشال عون: يوم الصلاة الإنسانية انطلاقة جديدة لنبذ التباغض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلق الجيش العراقي ومديرية شرطة محافظة ديالى شرقي العراق، أمس عملية عسكرية بجنوب قضاء بهرز لملاحقة بقايا تنظيم داعش .



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أن قطعات قيادة عمليات ديالى والمتمثلة بفرقة المشاة الخامسة للجيش العراقي بدأت بعمليات تفتيش مناطق منفرقة في العراق ملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش الإرهابية.

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