شكرا لقرائتكم الجيش العراقي يطلق عملية جديدة لملاحقة "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت، اليوم الأحد، في العراق عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين وصولاً إلى الحدود الدولية مع سوريا.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن "العملية بإشراف قيادة العمليات المشتركة وستشمل وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات.

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وأضافت الخلية خلال البيان أن "العملية بمشاركة قيادات (عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري وبأحد عشر محورا، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية. وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين".

من عمليات أسود الجزيرة - العراق

وبعدما شن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص، نفذت القوات العراقية عملية عسكرية في محافظة ديالى لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابية، وفق ما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق.

وجاءت العملية العسكرية لملاحقة بقايا عصابات المتطرفين وتدمير قدراتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبي بهر، وذلك بحسب ما جاء في بيان الإعلام الأمني، حيث تم تفتيش قرى خليل الحسناوي والبيجات وتل أسمر وأم الكطن وعدة قرى أخرى، نتج عنها تدمير وكرين للتنظيم.