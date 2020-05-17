العثور على السفير الصيني في إسرائيل «جثة هامدة»

- شريف الجنيدي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن صحة التقارير التي أفادت بالعثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل، دو في، ميتاً داخل منزله بالقرب من تل أبيب.

وقالت الوزارة، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السفارة الصينية في إسرائيل قالت إنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن.

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر طبية قولها إن "وفاته تبدو طبيعية".

وكان "دو في" (57 عاماً) قد وصل إلى إسرائيل لتسلم منصبه الجديد في فبراير الماضي، وتولى قبل ذلك منصب سفير بكين لدى أوكرانيا.

ولدى السفير الراحل زوجة وطفل لكنهما حاليا ليسا في إسرائيل.