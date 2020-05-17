وزارة الداخلية تكشف حقيقة إصابة محتجزين بقسم مدينة نصر بفيروس كورونا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما نشرته بعض القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إصابة عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس كورونا المستجد.
ونفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، في بيان له اليوم الأحد، صحة ما زعمته تلك القنوات بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس كورونا.
وأكد المركز الإعلامي للوزارة عدم صحة ما تم ترديده فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.
وأوضح المركز أنه يأتى فى إطار نهج تلك القنوات الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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