قطار: الورقة الاقتصادية انجاز للحكومة وهي تهدف الى استدامة النمو

أكد وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​، في حديث تلفزيوني أن "المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ هي الأصعب"، مشيرا الى أن "الاستعجال بالمفاوضات كي نحتاط من الانهيار".

وشدد قطار على أن "الورقة الاقتصادية هي انجاز للحكومة خلال 40 يوما وهي تهدف الى استدامة النمو الاقتصادي كي لا تتكرر ​الأزمة​، ولا أحد يدعي أنها ورقة من دون اخطاء"، مشيرا الى أن "المعالجة الجذرية يجب ان تنظر بعمق إلى تراكم الخسائر".

ولفت قطار الى أنه "يجب خلق توازن بين القطاعين العام والخاص والورقة تتحدث عن القطاع المنتج، وهي شفافة إلى ابعد حدود"، مؤكدًا أن "لا اصلاح اقتصادي قبل الاصلاح المالي"، مشيرا الى أن "اقتصادنا في ​لبنان​ محدود وعليه ان يزداد ويجب الاصلاح ب​الموازنة العامة​ لخلق التوازن"، مضيفا :"الورقة الاقتصادية للحكومة لديها دقة في التوصيف وتوجه في المعالجة".



واعتبر قطار ان "سنة 2020 هي سنة انكماش اقتصادي على صعيد الطلب والاستيراد وهناك تضخم والسؤال كيف سنتخطى هذا العام؟"، مؤكدا ان "القطاع المصرفي هو حاجة اساسية وعامود فقري لاي اقتصاد في العالم والاقتصاد المنتج بحاجة لهذا القطاع والحل للقطاع المصرفي يكون بالاصلاح المالي".

