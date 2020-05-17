اشار رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النائب ​ميشال موسى​ في تصريح له عبر ​وسائل الاعلام​، الى انه "أثارت وسائل الاعلام قضية بعض الفلبينيات الموجودات في مكان غير مجهز وضمن ظروف حياتية غير مناسبة، نناشد ​وزارة الخارجية​ التواصل مع الخارجية الفلبينية والمنظمة الدولية المختصة من أجل التدخل لتأمين الحقوق الاساسية لهن، في انتظار الحل النهائي لوجهتهن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال موسى ناشد الخارجية التدخل لحل مشكلة الفلبينيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.