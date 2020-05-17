السيد: رجل الدين صوت الحق ضد الظلم والفساد وإلا فقد خان الله

اعتبر النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "رجل الدِين في كلّ دِين،هو بالمبدأ خادم الله في البشر ومثال للترفُّع والتعفُف، هو بالمبدأ صوت الحقّ ضدّ الظلم و​الفساد​، الفقير والضعيف أقرب إليه من الغني والزعيم والفاسد،وإلا فقد خان لله"، متسائلا :"كيف إذا ما تحوّل إلى سمسار سياسي لهذا وذاك إسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم".

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