ابو فاعور: كل الشكر لوزير الصحة الدكتور حمد حسن على جهوده الناجحة

وجه عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل ابو فاعور​ "كل الشكر ل​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ على جهوده الناجحة وادائه الراقي لاجل مواجهة ​فيروس كورونا​ ولاهتمامه ب​المستشفيات​ النائية في ​حاصبيا​ وشبعا و​راشيا​ و​مشغرة​ وخربة قنفار وغيرها من المستشفيات التي بدات تعطي ثمارها بتحسن مستوى الخدمات ​​​​​​.

واعتبر ابو فاعور في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ولا بد من استثناء القطاع الصحي والاستشفائي من اجراءات التقشف ودعم موازنة الوزراة خاصة في هذه الظروف".