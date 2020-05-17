وجه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور "كل الشكر لوزير الصحة الدكتور حمد حسن على جهوده الناجحة وادائه الراقي لاجل مواجهة فيروس كورونا ولاهتمامه بالمستشفيات النائية في حاصبيا وشبعا وراشيا ومشغرة وخربة قنفار وغيرها من المستشفيات التي بدات تعطي ثمارها بتحسن مستوى الخدمات .
واعتبر ابو فاعور في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "ولا بد من استثناء القطاع الصحي والاستشفائي من اجراءات التقشف ودعم موازنة الوزراة خاصة في هذه الظروف".
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