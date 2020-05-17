جنبلاط: حافظوا على مرج بسري ونظافته

نشر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور في ​مرج بسري​، وعلق عليها قائلا :"حافظوا على ​المرج​ وعلى نظافة المرج". إضغط للمزيد

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