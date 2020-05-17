موجة حر تفوق معدلاتها القصوى بـ10 درجات حتى يوم الجمعة

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية، الى ان موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسّط من جنوب شرق ​ايطاليا​ مرورا ب​اليونان​ و​تركيا​ و​سوريا​ و​لبنان​ نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها ​الخليج العربي​ وشمال افريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار ب ١٠ درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل .

وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر، واوضحت بأن معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: مشمس مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا خاصة في ​الجنوب​ ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية..

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الإثنين: صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.