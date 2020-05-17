الحرة: العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة في منزله قرب تل أبيب

أفادت قناة "الحرة" بأنه تم العثور على السفير الصيني لدى ​إسرائيل​ جثة هامدة في مقر إقامته في مدينة هرتسليا قرب ​تل أبيب​. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان السفير الصيني المتوفى في اسرائيل تسلم مهام عمله قبل 3 اشهر ودخل العزل الصحي فور وصوله بسبب فيروس كورونا.

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