باسيل: رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس عون

اشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ الى اننا معنيون بمعالجة قضايا الناس وتهمّنا القضايا وليس الأشخاص ولسنا في صراع شخصي مع أحد، و نحن مستعدّون لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط".

واكد باسيل في ​مؤتمر صحفي​، ان ​رئيس الجمهورية​ في ​لبنان​ لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار ​الرئيس عون​، والتيار هو تيار شعب ولا ينتهي الا اذا انتهى الشعب وانتهت قضيته. اضاف "نحن مستعدون لتحسين علاقتنا مع اي طرف خارجي اذا كان لمصلحتنا ولا يمس بمبادئنا".