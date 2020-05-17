باسيل: رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس عون

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اننا معنيون بمعالجة قضايا الناس وتهمّنا القضايا وليس الأشخاص ولسنا في صراع شخصي مع أحد، و نحن مستعدّون لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط".
واكد باسيل في مؤتمر صحفي، ان رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس عون، والتيار هو تيار شعب ولا ينتهي الا اذا انتهى الشعب وانتهت قضيته. اضاف "نحن مستعدون لتحسين علاقتنا مع اي طرف خارجي اذا كان لمصلحتنا ولا يمس بمبادئنا".
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