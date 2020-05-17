عدد الإصابات بكورونا في أميركا اللاتينية يتجاوز 500 ألف

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مونتيفيديو: تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأحد عتبة النصف مليون في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و28 الف و463 وفاة بسبب وباء كوفيد-19 في المنطقة، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

بين التعداد أن المنطقة سجلت حتى الساعة 06,00 ت غ ما مجموعه 501 ألف و563 إصابة، نصفهم تقريبا في البرازيل البلد الأكثر تضررًا.

احصت السلطات البرازيلية ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة و816 وفاة السبت، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي للبلاد إلى 233 ألف و142 إصابة و15 ألف و633 وفاة منذ بدء ظهور الوباء في الصين في ديسمبر.

تأتي البيرو في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة (88 ألف و541 إصابة و2523 وفاة)، تليها المكسيك حيث بلغ عدد الإصابات 47 ألفا و144. لكن المكسيك تحتل المرتبة الثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 5045 حالة.

وفي تشيلي التي تم فرض "حجر صحي كبير" على عاصمتها السبت بعد الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات والوفيات، سجلت 41 ألف و428 إصابة و421 وفاة. وفي الإكوادور، بلغ عدد الإصابات 32 ألف و723 والوفيات 2688.

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من بين البلدان الأخرى الأكثر تضرراً في المنطقة، كولومبيا (143 الف و939 إصابة و 562 حالة وفاة) وجمهورية الدومينيكان (11 ألف و739 إصابة و424 وفاة) وبنما (9449 إصابة و69 وفاة) والأرجنتين (7979 إصابة و363 وفاة).

مع ذلك، فإن عدد الحالات التي تم تسجيلها لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من العدد الحقيقي للإصابات بسبب التفاوت في سياسة التشخيص التي تتبعها كل دولة إذ لا تجرى في الكثير منها فحوصات سوى للحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

وفي العالم، تم تسجيل نحو 4,6 ملايين إصابة منذ بداية الوباء بينها 319 ألف وفاة. ويعتبر أكثر من 1,6 مليون إصابة من بين الحالات المسجلة متعافية الآن.



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